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СК показал кадры с места аварии с участием брата Нурмагомедова

СК показал кадры с места аварии, где брат Нурмагомедова наехал на полицейского
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Следственный комитет (СК) обнародовал кадры с места наезда машины на сотрудника полиции, произошедшего у аэропорта в Каспийске. Предположительно, в иномарке Toyota находился Усман Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Сотрудник ГИБДД попытался остановить автомобиль с тонированными стеклами, так как на нем не было государственных регистрационных знаков. По предварительным данным, за рулем находился Камал Идрисов, друг Усмана. Несмотря на сигнал правоохранителя, молодой человек продолжил движение, сбив полицейского.

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По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В управлении МВД на транспорте сообщили, что подозреваемые в причинении телесных повреждений сотруднику полиции в Республике Дагестан доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос об их помещении в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, Нурмагомедов и Идрисов спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных автомобилей. Сбив полицейского, молодые люди поспешили на самолет. После прилета в московский аэропорт Шереметьево их задержали.

Правоохранитель получил ушибы головы, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

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