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Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Нижегородской области

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Прокуратура организовала проверку после аварии с автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщается в четверг, 11 ноября, на сайте надзорного ведомства.

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«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, произошедшего сегодня, 11 ноября, в Володарском районе на автомобильной трассе Володарск–Ильино», — цитирует сообщение RT.

В результате аварии пострадали девять человек.

По предварительным данным, ДТП произошло на 27-м км автодороги Володарск–Ильино. В салоне пассажирского автобуса находились 17 человек. Семерых пострадавших доставили в ближайшие медучреждения.

Авария могла произойти из-за того, что водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным условиям.

Ранее, 9 ноября, следователи в Хабаровском крае начали устанавливать обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса. ДТП произошло на 47-м км трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск. По данным ГИБДД, водитель автобуса рейса №103 село Вознесенское — город Амурск с 25 пассажирами не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, после чего опрокинулся на бок, пишет «КП-Хабаровск». Люди самостоятельно попутным транспортом покинули место происшествия.

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