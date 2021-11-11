В «Трасте» сообщили о неизменности планов по продаже «Интеко»

В банке непрофильных активов «Траст» не видят причин для изменения ранее принятых решений, сообщили в организации «Известиям». Речь идет о планах по продаже девелоперской компании «Интеко», которая является активом банка.

В настоящее время «Траст» не получал официальных сообщений ни от Арбитражного суда Москвы, ни от Управления федеральной антимонопольной службы, ни от Кипрского суда, сообщили там.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что кипрский суд запретил банку «Траст» продавать акции «Интеко» на аукционе. В частности, в начале ноября бенефициар «Интеко» (Morden Finance Limited) инициировал судебное разбирательство в Окружном суде Никосии на Кипре. Компания потребовала запретить «Трасту» проводить аукцион по продаже акций «Интеко». Торги запланированы на 16 ноября. Причина в том, что они якобы были переданы банку от компания «Аурево Лимитед» с нарушением кипрского и российского законодательства.

«На сегодняшний день мы не видим причин для изменения ранее принятых решений. Мы полагаем, что данная судебная претензия — не что иное, как попытка повлиять на ход аукциона по продаже компании», — сообщили в «Трасте».

Как писали в августе «Известия», основным претендентом на покупку является группа «Самолет».

В конце октября стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайства о приобретении 100% голосующих акций застройщика «Интеко». В частности, это ООО «Самолет Инт 1», ООО «Специализированный застройщик «Второй», ООО «Смайнэкс Управление Активами», ООО «Логос» и ООО «Ариеф», рассказали в ведомстве.

В середине сентября «Траст» выставил на торги «Интеко». В банке отмечали, что «продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке Российского аукционного дома». Начальная цена актива составляла 37,4 млрд рублей.