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Застройщика в Нижнем Новгороде осудили за мошенничество на 56 млн рублей

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Суд в Нижнем Новгороде вынес приговор директору фирмы-застройщика ЖК «Каштановый дворик». Женщину признали виновной в мошенничестве на 56 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что с 2014 по 2017 год директор фирмы похищала денежные средства граждан путем заключения предварительных договоров купли-продажи квартир в ЖК «Каштановый дворик». Жилые дома достроены не были, своих квартир люди не получили.

Потерпевшими признаны 25 человек. Общий ущерб составил 56 млн рублей, уточняет ИА «НьюсНН».

Женщину признали виновной по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере»). Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

В июле этого года в Красноярске возбудили второе уголовное дело в отношении застройщика, которого ранее заподозрили в обмане более 500 жителей на сумму 834 млн рублей. Он привлек деньги дольщиков на строительство трех домов в Свердловском районе города, но расходовал их на другие цели.

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