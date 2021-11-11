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Мальчика из США признали самым недоношенным в мире выжившим ребенком

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Ребенка, который родился в США в июле 2020 года, официально признали самым недоношенным в мире ребенком, который выжил. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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Мальчик по имени Кертис Минс появился на свет в американском штате Алабама 4 июля 2020 года на сроке беременности матери в 21 неделю и один день. При рождении его вес составлял лишь 420 г.

Изначально беременность Мишель Батлер протекала нормально, но 4 июля ее срочно доставили в больницу для проведения неотложной операции. Женщину быстро перевели из местной больницы в Университет Алабамы в Бирмингеме, который известен одним из ведущих в США отделений неонатологии и педиатрии.

В течение долгих месяцев новорожденному требовался круглосуточный уход, и только спустя 275 дней под присмотром врачей мальчика выписали, пишет НСН. Домой он попал лишь 6 апреля 2021 года.

Предыдущий рекорд был установлен Ричардом Хатчинсоном из Висконсина, который родился в июне 2020 года в гестационном возрасте 21 неделя два дня.

В 2019 году жительница немецкого города Кельн по имени Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. В ноябре 2018 года на шестом месяце беременности у нее отошли воды, и врачи провели экстренное кесарево сечение. Вес появившейся на свет девочки составил всего 900 г. При этом доктора решили оставить второго ребенка в утробе и дать ему родиться в положенный срок.

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