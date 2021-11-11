Юристы рассказали о возможном наказании для наехавших на полицейского в Дагестане

Адвокат Сергей Жорин спрогнозировал в четверг, 11 ноября, что может ждать задержанных в аэропорту Шереметьево мужчин, подозреваемых в наезде на сотрудника полиции в Каспийске. Одним из задержанных стал Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Ситуация очень тяжелая. Если существуют общественное мнение и резонанс, то наказание зачастую более суровое, чем диспозиция по той или иной статье. Я бы не хотел здесь делать какие-то прогнозы», — сказал юрист в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом он пояснил, что тяжесть наказания зависит от причиненного пострадавшему ущерба состоянию здоровья, а также от обстоятельств, при которых произошел инцидент. Так, Жорин отметил, что нахождение сотрудника полиции при исполнении является отягчающим обстоятельством.

«В любом случае степень наказания будет зависеть от здоровья, будет назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказал он.

При этом адвокат Александр Добровинский рассказал, что, если наезд на полицейского был умышленным, подозреваемые могут пройти по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Если полицейский пытался остановить автомобиль и был сбит намеренно, то это могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В таком случае срок предусмотрен существенный. Если наезд был неумышленным, то может отделаться штрафом», — сказал Добровинский.

По предварительным данным, инцидент произошел в аэропорту Махачкалы. Брат Нурмагомедова Усман вместе с приятелем спешил на рейс в Москву, но их не пустили на территорию воздушной гавани. Машина, в которой, предположительно, находился брат Хабиба, сбила полицейского, после чего компания побежала на самолет.

Перед наездом на сотрудника полиции двоюродный брат российского бойца опубликовал в Instagram видео со своим другом. На нем приятели обсуждали, куда собираются отправиться.

После прилета в Москву Нурмагомедова задержали в Шереметьево.

Как сообщил канал РЕН ТВ со ссылкой на источник, полицейский получил травму головы. У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Решается вопрос о помещении их в изолятор временного содержания, передает RT.