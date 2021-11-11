Проект капремонта Октябрьского моста в Липецке разработают в 2022 году

Ремонт Октябрьского моста обсудили на сессии Липецкого облсовета. На вопросы депутатов ответил заместитель главы администрации региона Александр Рябченко. Он объяснил, что специалисты обследовали опоры моста и найдено решение, которое позволит безопасно эксплуатировать Октябрьский мост еще как минимум пять лет, передает Lipetskmedia.

«Весной мы планируем приступить к проекту капитального ремонта и реконструкции Октябрьского моста, — сказал Рябченко. — В I квартале 2022 года будут выделены деньги на проектирование: 50 млн рулей — из областного бюджета и 15 млн рублей — из городского бюджета».

В настоящее время по мосту ограничено движение грузового транспорта, снижена скорость движения легковых машин и трамваев.

В Измалковском районе Липецкой области отремонтируют мост постройки 1982 года. Работы на переправе ни разу не проводились. Торги для поиска подрядчика объявило дорожное агентство региона. Речь идет о мостовом переходе через реку Полевые Локотцы, который расположен возле деревни Ивановки. Разработку проекта оценили в 3,99 млн рублей. Ремонт начнется после подготовки документации. Предполагается, что работы проведут в 2022 году.