Появились кадры с братом Нурмагомедова в отделе полиции

«Известия» публикуют кадры с двоюродным братом российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Усманом и его другом из отдела полиции в Шереметьево.

По предварительным данным, 11 ноября в аэропорту Махачкалы Усман вместе с приятелем спешил на рейс в Москву, но их не пустили на территорию воздушной гавани. Машина, в которой, предположительно, находился брат Хабиба, сбила полицейского, после чего компания побежала на самолет. Правоохранитель получил ушибы головы, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

После прилета в Москву Нурмагомедова задержали в аэропорту Шереметьево. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, однако при этом не уточнили их личности. В данный момент принимается решение об их помещении в изолятор временного содержания.

Позже в Сети появилось видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой , вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и осуществляя наезд.