Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма

Запрет георгиевских ленточек в Латвии является реинкарнацией фашизма. Об этом 11 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», — написала Захарова.

Таким образом Захарова оценила тот факт, что парламент Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов.

Отмечается, что в ходе голосования большинство депутатов поддержали соответствующие поправки к законам «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах».

«Георгиевской» является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?» — добавила Захарова.

В июне 2020 года председатель комиссии сейма Латвии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш высказал мнение, что запрет использования георгиевской ленточки ограничит проявления идеологии СССР.

Узаконить запрет на использование георгиевской ленточки предложила партия «Всё — Латвии» в мае 2019 года. В политсиле ленточку назвали объединяющим «распознавательным знаком» для живущих в «российском пропагандистском пространстве» и желающих расширения России до границ СССР.

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году и с тех пор стала традиционной не только в России. Она является символом памяти о победе в Великой Отечественной войне.