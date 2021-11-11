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В Темзу вернулись акулы

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В лондонскую реку Темза вернулись морские коньки и акулы. К такому выводу пришли специалисты Лондонского зоологического общества по результатам полной «проверки здоровья» реки спустя 60 лет после объявления ее «биологически мертвой».

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Как 10 ноября сообщила газета Daily Mail, в Темзе обнаружили морских коньков, тюленей, угрей, устриц, а также суповую акулу, звездчатую кунью акулу и катрана.

В течение последних 20 лет, по наблюдению специалистов, до 92 видов увеличилось количество обитающих на реке птиц. В год температура в Темзе поднимается на 0,2 градуса.

Улучшилось и качество воды с повышением концентрации растворенного кислорода, хотя также растет уровень нитратов из сточных вод. В реку попадает немало пластиковых отходов в виде контейнеров, бутылок и выброшенных влажных салфеток.

Биологи исследовали часть реки от Теддингтонской плотины на западе Лондона и далее по направлению к устью, отмечает телеканал «Звезда».

7 ноября радиостанция France Bleu сообщила, что во Франции на берег выбросило 19-метровую самку кита весом почти 15 т. На место прибыли представители Лиги защиты животных, которые констатировали смерть кита. Уточняется, что животное относится к виду финвалов.

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