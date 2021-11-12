Доцент Финуниверситета оценила новые электронные сертификаты для льготников

Адресная государственная поддержка нуждающихся — один из наиболее эффективных и действенных способов борьбы с ростом цен. Об этом заявила Наталья Назарова, руководитель АНО «Института развития предпринимательства и экономики», доцент Финансового университета.

Так она прокомментировала введение в России электронных сертификатов для льготных категорий граждан, с помощью которых жители страны смогут оплачивать товары и услуги.

По словам специалиста, данный вопрос обсуждается уже довольно давно, а сама мера эффективно применяется в зарубежных странах, в том числе в США, Великобритании, Италии, Бразилии, Канаде и других странах.

Назарова также перечислила критерии оценки реальной результативности подобных программ. К их числу она отнесла: интеграцию в локальный рынок и текущую экономическую среду; доступность программы для ее участников; противодействие коррупции; безопасность участников программы как при получении, так и реализации помощи; кадровые, административные и финансовые возможности участников программы.

Еще одним важным показателем эффективности инициативы является открытое взаимодействие правительства, частных компаний, производителей и ритейлеров, содействующих реализации программы и отвечающих за ее исполнение.

При этом, как считает эксперт, для удобности и доступности анонсированной программы необходимо активно работать над расширением списка участников рынка, подключенных к системе. Кроме того, в перспективе целесообразно введение дополнительных льгот и бонусов для пользователей электронных сертификатов.

Во многом эффективность инициативы будет зависеть от технических возможностей и готовности российского ритейла. «Институт развития предпринимательства и экономики» проведет исследование по этой теме, рассказала глава учреждения.

Оформление таких электронных сертификатов началось ранее в этот день. Речь идет о так называемых «окрашенных деньгах» — новом платежном инструменте, с помощью которого льготники получают возможность оплачивать ряд товаров и услуг. Как уточнили в в Минтруде, это касается технических средств реабилитации, которые россияне приобретают на свои деньги, а потом получают компенсацию из бюджета. Нововведение затрагивает граждан с инвалидностью и других получателей ТСР.

Документ можно оформить через портал госуслуг и использовать его для оплаты товаров из категории, на которую он выдан. Деньги перечисляются на карту «Мир». Воспользоваться ими можно в специальных магазинах, подключенных к программе. Пока речь идет о единичных участниках рынка, но их список планируется расширить.

Правительство утвердило систему электронных сертификатов для льготников 24 апреля. Сервис заработал в октябре. Он взаимодействует с единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), где уже есть сведения о праве граждан на те или иные виды помощи.

В феврале кабмин упростил правила получения средств реабилитации для инвалидов. Теперь они смогут получать некоторые меры соцподдержки и средства реабилитации не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания.