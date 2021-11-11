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В Нижегородской области девять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом

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Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, девять человек пострадали. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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По предварительным данным, авария произошла на 27-м км автодороги Володарск–Ильино, передает НСН. В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 17 человек. Семерых пострадавших доставили в ближайшие медучреждения.

Авария могла произойти из-за того, что водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным условиям, пишет «КП-Нижний Новгород».

Ранее, 9 ноября, следователи в Хабаровском крае начали устанавливать обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса.

ДТП произошло ранее в этот день на 47-м км трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск. По данным ГИБДД, водитель автобуса рейса № 103 село Вознесенское — город Амурск с 25 пассажирами не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, после чего опрокинулся на бок, отмечает телеканал «360». Люди самостоятельно попутным транспортом покинули место происшествия.

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