В Нижегородской области девять человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом
Рейсовый автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, девять человек пострадали. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, авария произошла на 27-м км автодороги Володарск–Ильино, передает НСН. В момент ДТП в салоне пассажирского автобуса находились 17 человек. Семерых пострадавших доставили в ближайшие медучреждения.
Авария могла произойти из-за того, что водитель выбрал скорость движения, не соответствующую погодным условиям, пишет «КП-Нижний Новгород».
Ранее, 9 ноября, следователи в Хабаровском крае начали устанавливать обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса.
ДТП произошло ранее в этот день на 47-м км трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск. По данным ГИБДД, водитель автобуса рейса № 103 село Вознесенское — город Амурск с 25 пассажирами не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет, после чего опрокинулся на бок, отмечает телеканал «360». Люди самостоятельно попутным транспортом покинули место происшествия.