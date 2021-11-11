Юрист рассказал о возможном наказании брату Нурмагомедова за наезд на полицейского

Возможное наказание двоюродному брату российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Усману за наезд на сотрудника полиции зависит от того, какая из двух статей будет вменяться. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил адвокат по уголовному праву Максим Калинов.

«Молодые люди совершили одно из двух преступлений, классифицирующихся либо по ст. 317 Уголовного кодекса РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), либо по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). То, какая именно статья будет им вменяться, будет во многом зависеть от свидетельских показаний, от показаний самих подозреваемых и от тех кадров, которые были запечатлены камерами наружного видеонаблюдения», — рассказал он «Газете.Ru».

Юрист рассказал, что в случае ст. 317 УК РФ наказание варьируется от 12 до 20 лет лишения свободы, в то время как наказание по ст. 318 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.

«Если дело будет рассматриваться по 317-й статье, то брату Хабиба Нурмагомедова будет светить реальный срок лишения свободы», — добавил Калинов.

По предварительным данным, инцидент произошел в аэропорту Махачкалы 11 ноября. Усман вместе с приятелем спешили на рейс в Москву, но их не пустили на территорию воздушной гавани. Машина, в которой, предположительно, находился брат Хабиба, сбила полицейского, после чего компания побежала на самолет. Полицейский получил ушибы головы, также у него отмечается подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и совершая наезд.

После прилета в Москву Нурмагомедова задержали в Шереметьево.

В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, однако при этом не уточнили их личности. В данный момент принимается решение об их помещении в изолятор временного содержания.