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Юрист рассказал о возможном наказании брату Нурмагомедова за наезд на полицейского

Юрист Калинов рассказал о возможном наказании брату Нурмагомедова за наезд на полицейского
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Возможное наказание двоюродному брату российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Усману за наезд на сотрудника полиции зависит от того, какая из двух статей будет вменяться. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил адвокат по уголовному праву Максим Калинов.

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«Молодые люди совершили одно из двух преступлений, классифицирующихся либо по ст. 317 Уголовного кодекса РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), либо по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). То, какая именно статья будет им вменяться, будет во многом зависеть от свидетельских показаний, от показаний самих подозреваемых и от тех кадров, которые были запечатлены камерами наружного видеонаблюдения», — рассказал он «Газете.Ru».

Юрист рассказал, что в случае ст. 317 УК РФ наказание варьируется от 12 до 20 лет лишения свободы, в то время как наказание по ст. 318 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.

«Если дело будет рассматриваться по 317-й статье, то брату Хабиба Нурмагомедова будет светить реальный срок лишения свободы», — добавил Калинов.

По предварительным данным, инцидент произошел в аэропорту Махачкалы 11 ноября. Усман вместе с приятелем спешили на рейс в Москву, но их не пустили на территорию воздушной гавани. Машина, в которой, предположительно, находился брат Хабиба, сбила полицейского, после чего компания побежала на самолет. Полицейский получил ушибы головы, также у него отмечается подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель игнорирует просьбу инспектора, продолжая движение и совершая наезд.

После прилета в Москву Нурмагомедова задержали в Шереметьево.

В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, однако при этом не уточнили их личности. В данный момент принимается решение об их помещении в изолятор временного содержания.

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