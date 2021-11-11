Глава Калининградской области Алиханов рассказал о развитии региона

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 11 ноября подвел итоги своей работы на посту главы региона. О направлениях развития региона он рассказал в рамках проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Регионы о главном».

Так, Алиханов рассказал о поправках в закон об особой экономической зоне (ОЭЗ). Он отметил, что после внесения поправок было зарегистрировано в два раза больше резидентов, чем за последние пять лет. Кроме того, регион вошел в десять лучших ОЭЗ мира.

Алиханов отметил, что перед подготовкой чемпионата мира по футболу в 2018 году в Калининградской области были решены проблемы с дорогами, стадионом и аэропортом.

Также внимание было уделено энергетической безопасности региона. Так, по поручению президента России Владимира Путина был создан комплекс специальной инфраструктуры, который позволяет региону существовать в режиме «энергетического острова».

Кроме того, в регионе действует материнский капитал за первого ребенка. Также в Калининградской области действуют «продуктовые карты», с помощью которых поддерживают самые уязвимые категории граждан.

Губернатор Калининградской области также проводит работу с молодежью. Он отметил, что более 80% студентов остаются в регионе после получения образования.

«Наш горизонт планирования — десятилетний цикл, на протяжении которого крупные проекты будут вести регион вперед как локомотивы развития», — резюмировал он.

Алиханов отметил, что перспективы развития региона касаются бизнеса и создания рабочих мест.

В декабре 2020 года Алиханов вошел в топ-10 «губернаторов новой волны». По результатам исследования ВЦИОМа, респонденты выделили три критерия для оценки деятельности «губернаторов новой волны»: они решают проблемы, близки к людям и являются эффективными управленцами.