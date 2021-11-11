Эксперты дали оценку новому законопроекту об организации публичной власти

В рамках круглого стола «Трансформация публичной власти: на пути к единству системы» эксперты проанализировали новый законопроект об организации публичной власти, рассмотренный Государственной думой 9 ноября.

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект о региональной власти в России. В соответствии с ним отменяется запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд, а также закрепляется право законодательных собраний регионов определять число сроков губернаторов. Кроме того, сохраняется действующий запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя региона РФ.

«Этот закон вносит существенные изменения в принципы работы региональной и муниципальной власти, взаимодействия всех институтов власти», — отметил управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

Он подчеркнул, что, невзирая на то что многие сводят обсуждение нового законопроекта к названию тех или иных должностей, это поверхностное суждение.

«Этот закон не про обсуждение, как будут называться те или иные должности. Это про создание новых современных условий для функционирования органов государственной власти. Это про то, как улучшить качество государственного управления в Российской Федерации», — уточнил Алиев.

Как отметил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, новый закон закрепит норму, согласно которой если законопроект будет касаться данного субъекта Федерации, то без отзыва из этого региона он не будет рассмотрен.

«При этом каждый субъект Федерации сам будет решать, сколько сроков у них глава будет находиться у власти», — добавил он.

Наравне с этим новый законопроект, по мнению политолога Анны Федоровой, побудит некоторых региональных чиновников, которые сейчас работают в органах власти, серьезнее относиться к выполнению своих обязанностей.

«Теперь очень легко перестать быть губернатором в связи с утратой доверия. И это губернаторов, высших должностных лиц региона, тоже побудит к тому, чтобы более серьезно относиться к исполнению своих обязанностей и в своих регионах поддерживать должную обстановку», — сказала Федорова.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, нацелен на осуществление положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Ранее, 10 ноября, председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила о планах СФ поддержать проект о системе публичной власти. Она подчеркнула, что сенаторы готовят поправки ко II чтению закона, чтобы сделать его более понятным и «юридически корректным».

9 ноября председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, он был дополнен замечаниями, которые будут обсуждаться и учитываться во II чтении документа в Госдуме.