«Союзмультфильм» проведет акцию в поддержку премии Росприроднадзора

Известные герои мультфильмов — Крокодил Гена, Чебурашка, Винни-Пух, Маугли и многие другие — расскажут о правилах экологичного поведения детям и подросткам с помощью обучающих баннеров, которые разместят в парках столицы. Акцию проводит киностудия «Союзмультфильм» в поддержку международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» Росприроднадзора. Этот масштабный конкурс впервые проводится в России и направлен на экологическое просвещение молодежи.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования учредила премию весной этого года. Принять участие в ней могли дети и подростки от семи до 16 лет со всего мира. Предлагалось представить креативные работы по 12 номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя экосемья — моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтер», «Юный экожурналист», «Экология в мире». Более чем из 6 тыс. заявок был сформирован шорт-лист из 650 работ, которые представлены на суд жюри, в состав которого вошел генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Мы рады, что «Союзмультфильм» стал партнером международной премии «Экология — дело каждого», в которой могут принять участие дети и подростки со всего мира. Прием заявок на премию завершился, и номинация «Экомультфильм» стала одной из самых популярных у детей. Конкуренция в этой номинации была очень высокой. И жюри пришлось нелегко. Работы детей смотрел Борис Машковцев, и мы рады, что дети смогут получить обратную связь от профессионалов своего дела. Задача премии — воспитать новое поколение, которое знает, что будущее невозможно без соблюдения экологических норм. Инициатива «Союзмультфильма» сделать обучающие баннеры в парках столицы своевременная и нужная. Мы надеемся, что дети и взрослые с интересом изучат экологичные правила от любимых героев мультфильмов», — прокомментировала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

По словам Бориса Машковцева, установить специальные стенды планируется на территории целого ряда городских пространств Москвы и Московской области.

Уже сейчас двусторонние баннеры «Сохраним планету вместе! Береги природу» с героями «Союзмультфильма» размещены на главном входе в парк «Красная Пресня». Так, Маугли рассказывает о правилах поведения с огнем, герои лент «Приключения Пети и Волка» и «Возвращение блудного попугая» — о раздельном сборе мусора, Крокодил Гена, Чебурашка, герои «Винни-Пуха» призывают беречь живую природу, герои «Оранжевой коровы» и Ежик в тумане просят сохранить лес, а Львенок и Черепаха — реки и водоемы. О разумном энергопотреблении, правилах парковки и участии в субботниках напоминают Волк из «Ну, погоди!», персонажи «Бременских музыкантов» и Кот Матроскин из «Простоквашино».

Помимо этого в рамках совместного проекта киностудии «Союзмультфильм» и Росприроднадзора в отдельном павильоне парка «Красная Пресня» запланированы мастер-классы по сборке скворечников и кормушек для птиц, а уже весной 2022 года в формате челленджа здесь пройдет городской субботник.