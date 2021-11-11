В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно, заявили журналистам в оперштабе в четверг, 11 ноября.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники уточнил, что готовятся два законопроекта. Первый предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По словам собеседника издания, данная мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом. При этом подобное требование будет действовать до июня 2022 года.

Второй законопроект включает поправки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, подразумевающие введение QR-кодов для поездок на междугородных и международных рейсах.

Первыми требовать QR-код для проезда на междугородних автобусах стали в Волгоградской области. С 25 октября билеты на них продают только при наличии документа о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании, отмечает «Газета.Ru».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» поддержал предложенную инициативу. Аргументируя свою позицию, он отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 действительно требует дополнительных мер реагирования.

По словам Огуля, власти таким образом заботятся о безопасности граждан, поскольку введение QR-кодов в местах массового скопления людей может сберечь тысячи жизней.

Кроме того, идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах поддержал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, эта мера доказала свою эффективность, когда была введена летом в столице, поскольку тогда началась массовая вакцинация.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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