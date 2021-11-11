Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Президент Чехии принял отставку правительства страны
Экономика
На Украине нашли способ заменить российское топливо
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафе за отсутствие знака «Начинающий водитель»
Экономика
ФАС создаст ресурс для контроля за ценой стройматериалов
Мир
В Латвии утвердили запрет на использование георгиевских ленточек
Мир
Украина начала учения для защиты границ от мигрантов
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море
Сюжет:

В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно, заявили журналистам в оперштабе в четверг, 11 ноября.

Уколись и поделись: почему COVID бьет все антирекорды в мире
И когда бедные страны получат спасительную вакцину

Ранее в этот день РБК со ссылкой на источники уточнил, что готовятся два законопроекта. Первый предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По словам собеседника издания, данная мера носит экстренный характер с учетом сложной ситуации с коронавирусом. При этом подобное требование будет действовать до июня 2022 года.

Второй законопроект включает поправки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, подразумевающие введение QR-кодов для поездок на междугородных и международных рейсах.

Первыми требовать QR-код для проезда на междугородних автобусах стали в Волгоградской области. С 25 октября билеты на них продают только при наличии документа о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании, отмечает «Газета.Ru».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Государственной думы Леонид Огуль в беседе с «Известиями» поддержал предложенную инициативу. Аргументируя свою позицию, он отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 действительно требует дополнительных мер реагирования.

По словам Огуля, власти таким образом заботятся о безопасности граждан, поскольку введение QR-кодов в местах массового скопления людей может сберечь тысячи жизней.

Кроме того, идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах поддержал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, эта мера доказала свою эффективность, когда была введена летом в столице, поскольку тогда началась массовая вакцинация.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021