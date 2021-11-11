Три человека пострадали в лобовом столкновении авто в Калужской области
В Малоярославецком районе Калужской области в результате лобового столкновения двух легковых машин пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
Авария произошла днем в четверг, 11 ноября, в деревне Гончаровка. Столкнулись автомобили Fiat и Lada X-Ray.
Как стало известно газете «Весть», пострадали три человека. Женщина 1968 года рождения получила ушиб грудной клетки и перелом плечевого сустава, женщина 1967 года рождения — перелом ребер и черепно-мозговую травму, мужчина 1965 года рождения — ушиб грудной клетки и перелом ребер.
Пострадавших госпитализировали в Калужскую областную клиническую больницу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
10 ноября в центре Калуги произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате случившегося пострадали три человека. Областная прокуратура проводит проверку.