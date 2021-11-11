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Актер Кристофер Уокен закрасил граффити Бэнкси на съемках

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Американский актер Кристофер Уокен закрасил граффити бртанского уличного художника Бэнкси на съемках фильма. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил портал Evening Standard.

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Уничтожение граффити изначально было спланировано. Все произошло на съемках сериала Стивена Мерчанта «Нарушители», которые проходят в Бристоле — родном городе художника.

В комедийной драме из шести серий рассказывают о группе преступников-неудачников, выполняющих общественные работы за совершенные ими нарушения. В последнем эпизоде персонаж Уокена закрашивает граффити Бэнкси.

По информации издания, художник нанес граффити специально для съемок сериала. Он изобразил крысу — своего культового персонажа — с баллончиками краски и надписью «Бэнкси» над ее головой. Его единственным условием было, чтобы актеры на самом деле закрасили граффити, а держать валик должен сам Уокен, отмечает телеканал «360».

Бэнкси оказался поклонником 78-летнего голливудского актера, а также оценил, что Стивен Мерчант тоже родом из Бристоля, отмечает The Sun.

14 октября на торгах аукционного дома Sotheby’s в Лондоне картина Бэнкси «Любовь в корзине» была продана за £18,582 млн ($25,384 млн). Это абсолютный рекорд для работ художника.

Изначально произведение называлось «Девочка с шаром» и представляло собой авторское воспроизведение на холсте одного из самых известных граффити Бэнкси. Но в 2018 году во время аукционных торгов художник привел в действие спрятанный в раме шредер, и картина была частично изрезана.

Владелец, отдавший за нее £1 млн, однако, решил сохранить поврежденную работу и теперь продал ее более чем в 18 раз дороже.

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