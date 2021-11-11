Грузовик сбил двух подростков на пешеходном переходе во Владивостоке

Двое подростков пострадали в результате наезда грузовика во Владивостоке. Водитель не смог вовремя затормозить из-за бутылки, попавшей под педаль.

ДТП произошло в районе улицы Анны Щетининой. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика Isuzu ехал в направлении объездной трассы, скорость транспортного средства составляла 40 км/ч. В этот момент на пешеходный переход вышли 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Водитель увидел детей, выехав из-за поворота, и попытался тормозить. Однако педаль не сработала, так как под нее попала бутылка с водой. Тогда мужчина применил стояночный тормоз, но избежать наезда не удалось. Об этом пишет Vostokmedia.

Пострадавшие подростки были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД отмечают, что предметы, попавшие под педали, нередко становятся причиной аварий. Водителей просят не терять бдительность в салоне.

10 ноября в Слюдянке (Иркутская область) водитель допустил наезд на двух 13-летних подростков, которые пытались перебежать дорогу в неположенном месте. Мальчик и девочка госпитализированы. Прокуратура проводит проверку по факту ДТП.