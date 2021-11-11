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Путин провел телефонные переговоры с президентом Аргентины

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

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Лидеры двух стран обсудили вопросы борьбы с коронавирусом, а также подтвердили настрой на укрепление партнерства.

«Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 21 октября, Путин заявил, что Россия призывает другие страны отбросить неуместные амбиции и сообща бороться с пандемией коронавируса.

По словам президента, потери от пандемии превосходят военные потери основных участников Первой мировой войны. Он отметил, что во всем мире от коронавируса умерло уже более 4,9 млн человек.

Вместе с тем Путин сказал, что государства заявляют о готовности вместе работать над решением общих проблем, но на самом деле нормой стал подход «своя рубашка ближе к телу» и теперь его даже никто не пытается скрыть.

До этого, 4 июня, Путин и Фернандес в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентине. Событие произошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в России и мире вакциной от COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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