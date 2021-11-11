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Мошенники выманили у компании 9 млн рублей в ХМАО

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Мошенники выманили у нефтедобывающей компании в Сургуте около 9 млн рублей, подделав электронную почту руководителя. Полиция возбудила уголовное дело.

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В правоохранительные органы обратилась главный бухгалтер предприятия. Сотруднице пришло электронное письмо от имени директора с просьбой оплатить счет на закупку оборудования на 3 млн рублей. Счет не вызвал у бухгалтера подозрений, и она произвела трансакцию. На следующий день поступило аналогичное письмо, но сумма составляла около 6 млн рублей. Бухгалтер вновь сформировала платежное поручение. Об этом пишет «Нефть и капитал».

Когда поступило третье письмо, бухгалтер не смогла провести трансакцию. На тот момент сотрудники банка, заметив подозрительные операции, связались с директором компании и потребовали подтвердить платеж. Руководитель компании просил банк приостановить прошлые переводы, однако сделать это уже не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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