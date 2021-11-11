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Брошенную после ДТП с братом Нурмагомедова иномарку эвакуировали из аэропорта

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После ДТП в аэропорту Каспийска эвакуировали машину, в которой вместе с другом находился брат бойца Хабиба Нурмагомедова Усман. Видео с кадрами эвакуации иномарки 11 ноября публикует канал РЕН ТВ.

Как уточняют журналисты, инцидент произошел на КПП аэропорта. Брат российского бойца вместе с другом спешили на рейс и хотели проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского, после чего побежали на рейс. По предварительным данным, за рулем находился не Усман, а его друг Камал Идрисов.

Полицейский получил травму головы. У него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму, уточнили журналисты.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали. В УТ МВД России по ЦФО подтвердили факт задержания граждан 1998 года рождения, прилетевших из Махачкалы, не уточнив их личности.

Перед наездом на сотрудника полиции двоюродный брат российского бойца опубликовал в Instagram видео со своим другом Идрисовым. На нем приятели обсуждали, куда собираются отправиться.

После задержания брата бойца опубликовано фото из спортзала и призвал всех успокоиться.

Решается вопрос о помещении Нурмагомедова и Идрисова в изолятор временного содержания.

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