Путин и Меркель вновь обсудили ситуацию на польско-белорусской границе

Президент России Владимир Путин и врио канцлера Германии Ангела Меркель в четверг, 11 ноября, вновь обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе. Данную тему лидеры обсуждают второй раз за неделю.

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами»,— сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил возможность нового разговора Путина с Меркель.

В первый раз данную тему стороны обсудили 10 ноября. Лидеры выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Позже врио канцлера ФРГ подтвердила, что попросила Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко по этому вопросу.

8 ноября беженцы из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулись со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до нее, мигранты пытались резать проволоку, а также использовали бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит.

Произошедшее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал жесткой атакой на границу впервые за 30 лет. Он выразил мнение, что целью атаки является создание хаоса в ЕС. По словам премьера, происходящее — часть политики России, которая якобы стоит за действиями Лукашенко. Моравецкий призвал Евросоюз обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока.

В ответ на это член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон в беседе с «Известиями назвал санкции в отношении Минска абсурдными. По его словам, Лукашенко поддерживает глобальный договор о миграции.

В свою очередь, белорусский лидер заявил 9 ноября, что беженцы с Ближнего Востока оказались на польско-белорусской границе по приглашению Германии. Именно немцы, подчеркнул он, составляют большинство членов мафиозной структуры, обеспечивающей транзит беженцев через Белоруссию.