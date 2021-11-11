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В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника

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Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уничтожило беспилотник украинских силовиков, который корректировал минометный огонь на периферии подконтрольной ДНР Горловки. Об этом 11 ноября сообщает «Донецкое агентство новостей».

Как уточнили в ДНР, сегодня утром 11 ноября украинские силовики выпустили по окраинам подконтрольной ДНР Горловки (поселок Озеряновск) 18 мин калибром 120 мм.

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В соответствии с Минскими соглашениям применение беспилотников в непосредственной близости к линии соприкосновения запрещено, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.

Подконтрольная ДНР Горловка находится у линии соприкосновения, в 40 км к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тыс. человек.

Ранее, 9 ноября, экс-офицер народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань назвал условие начала Киевом боевых действий в Донбассе. По его мнению, Киев может начать активные боевые действия в Донбассе не по своему желанию, а по решению НАТО.

По словам эксперта, с 2014 года Североатлантический альянс последовательно осваивает территорию Украины для подготовки к будущей войне. США и Великобритания, отметил он, являются в этом плане основными силами. При этом если США занимаются морскими базами и подготовкой к действиям на Черном море, то Соединенное Королевство занято сухопутными операциями.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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