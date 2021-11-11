В ДНР сообщили об уничтожении украинского беспилотника

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уничтожило беспилотник украинских силовиков, который корректировал минометный огонь на периферии подконтрольной ДНР Горловки. Об этом 11 ноября сообщает «Донецкое агентство новостей».

Как уточнили в ДНР, сегодня утром 11 ноября украинские силовики выпустили по окраинам подконтрольной ДНР Горловки (поселок Озеряновск) 18 мин калибром 120 мм.

В соответствии с Минскими соглашениям применение беспилотников в непосредственной близости к линии соприкосновения запрещено, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.

Подконтрольная ДНР Горловка находится у линии соприкосновения, в 40 км к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тыс. человек.

Ранее, 9 ноября, экс-офицер народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань назвал условие начала Киевом боевых действий в Донбассе. По его мнению, Киев может начать активные боевые действия в Донбассе не по своему желанию, а по решению НАТО.

По словам эксперта, с 2014 года Североатлантический альянс последовательно осваивает территорию Украины для подготовки к будущей войне. США и Великобритания, отметил он, являются в этом плане основными силами. При этом если США занимаются морскими базами и подготовкой к действиям на Черном море, то Соединенное Королевство занято сухопутными операциями.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.