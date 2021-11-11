Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Президент Чехии принял отставку правительства страны
Экономика
На Украине нашли способ заменить российское топливо
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафе за отсутствие знака «Начинающий водитель»
Экономика
ФАС создаст ресурс для контроля за ценой стройматериалов
Мир
В Латвии утвердили запрет на использование георгиевских ленточек
Мир
Украина начала учения для защиты границ от мигрантов
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море
Сюжет:

Врач-ортодонт объяснил пользу чистки зубов для защиты от коронавируса

Врач-ортодонт Жук рассказал, как чистка зубов может защитить от коронавируса
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент Общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук рассказал, как чистка зубов может защитить от коронавируса.

Красная десна: пародонтит связан с высоким риском смерти от COVID-19
Коронавирус попадает в кровь через очаги воспаления в полости рта, и это создает предпосылки для образования тромбов

Специалист отметил, что полость рта — это основной путь попадания инфекций в организм, кроме того, она сама может являться источником патологии.

«Более 80% инфекций попадает к нам через полость рта и дыхательные пути, так как имеют с ними плотный контакт. Если в полости рта много патогенных бактерий, то они предрасполагают к бактериальным осложнениям любой вирусной инфекции, особенно COVID-19, так как вирус агрессивен с точки зрения развивающейся пневмонии», — разъяснил врач в беседе с сайтом aif.ru.

Профессиональная гигиена полости рта и чистка зубов, по словам врача, играют важную роль в сохранении их здоровья. Таким образом укрепляется местный иммунитет, гибнут патогенные бактерии, а также сохраняются бактерии, играющие важную роль в поддержании здоровья.

Ортодонт разъяснил, что полость рта — это первое звено, которое сталкивается с вирусом. Болезнь возникает при наличии определенного титра возбудителя, то есть от определенного его количества, и чем большее количество вирусных частиц будет остановлено в полости рта за счет мощного иммунитета, тем меньше будет реакция организма. Поэтому без хорошего иммунитета со стороны полости рта сложно противостоять каким-либо болезням, в том числе и COVID-19.

Врач посоветовал чистить зубы каждый раз перед выходом из дома.

В ноябре 2020 года специалисты и переболевшие COVID-19 заявили, что коронавирус может привести к выпадению зубов и осложнению заболеваний десен. Некоторые вылечившиеся жаловались на потемнение, разрушение и выпадение зубов без кровотечения, а также на усилившуюся чувствительность десен.

По словам президента Фонда ангиогенеза Уильяма Ли, коронавирус взаимодействует с клеточным рецептором АСЕ2 и поражает не только легкие, но и нервные окончания и эндотелий, что приводит к нарушениям в работе кровеносных сосудов в деснах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021