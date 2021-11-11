Врач-ортодонт объяснил пользу чистки зубов для защиты от коронавируса

Врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, вице-президент Общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук рассказал, как чистка зубов может защитить от коронавируса.

Специалист отметил, что полость рта — это основной путь попадания инфекций в организм, кроме того, она сама может являться источником патологии.

«Более 80% инфекций попадает к нам через полость рта и дыхательные пути, так как имеют с ними плотный контакт. Если в полости рта много патогенных бактерий, то они предрасполагают к бактериальным осложнениям любой вирусной инфекции, особенно COVID-19, так как вирус агрессивен с точки зрения развивающейся пневмонии», — разъяснил врач в беседе с сайтом aif.ru.

Профессиональная гигиена полости рта и чистка зубов, по словам врача, играют важную роль в сохранении их здоровья. Таким образом укрепляется местный иммунитет, гибнут патогенные бактерии, а также сохраняются бактерии, играющие важную роль в поддержании здоровья.

Ортодонт разъяснил, что полость рта — это первое звено, которое сталкивается с вирусом. Болезнь возникает при наличии определенного титра возбудителя, то есть от определенного его количества, и чем большее количество вирусных частиц будет остановлено в полости рта за счет мощного иммунитета, тем меньше будет реакция организма. Поэтому без хорошего иммунитета со стороны полости рта сложно противостоять каким-либо болезням, в том числе и COVID-19.

Врач посоветовал чистить зубы каждый раз перед выходом из дома.

В ноябре 2020 года специалисты и переболевшие COVID-19 заявили, что коронавирус может привести к выпадению зубов и осложнению заболеваний десен. Некоторые вылечившиеся жаловались на потемнение, разрушение и выпадение зубов без кровотечения, а также на усилившуюся чувствительность десен.

По словам президента Фонда ангиогенеза Уильяма Ли, коронавирус взаимодействует с клеточным рецептором АСЕ2 и поражает не только легкие, но и нервные окончания и эндотелий, что приводит к нарушениям в работе кровеносных сосудов в деснах.

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