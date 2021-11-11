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Михайловские казармы в Оренбурге продали за 450 тыс. рублей

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Историческое здание Михайловских казарм в Оренбурге обрело нового собственника. Объект площадью более 3 тыс. кв. м выкупило ООО «Дом». Изначально стоимость имущества оценили в 399 тыс. рублей, затем ценник возрос до 450 тыс. рублей. За эту сумму объект и был куплен.

Собственник обязан приложить усилия к сохранению Михайловских казарм как объекта культурного наследия. Стоимость этих работ составит свыше 308 млн рублей, их должны завершить к 31 декабря 2026 года, пишет 56orb.ru.

В Оренбурге ограничили доступ к 13 объектам культурного наследия (ОКН) в связи с ухудшением их состояния. Документ вступил в силу с 13 октября. Он приостанавливает доступ к домам А.А. Сазонова, Е.И. Коробковой и постоялому двору Е.А. Радушева, расположенным на улице Чичерина, а также к флигелю городской усадьбы М.С. Усманова и дому В.С. Богданова в переулке Диспансерный.

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