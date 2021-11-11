В Варшаве участники марша независимости сожгли флаг Германии

Участники марша, который 11 ноября проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, сожгли флаг Германии.

Как сообщает «РИА Новости», один из участников принес национальный флаг ФРГ, полил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

Выступая перед началом шествия, глава организации «Марш независимости» Роберт Бонкевич заявил, что «нападение не идет только с востока, нападение идет также с запада».

По его словам, поляки атакованы Германией, которая использует институты Евросоюза для лишения жителей Польши суверенности и собирается лишить их национальной идентичности, в том числе культурной.

11 ноября в Польше отмечают 103-ю годовщину восстановления независимости страны. В этом году марш проходит под лозунгом «Независимость не на продажу». Организатором мероприятия стали правые националистические движения.

Министр внутренних дел Мариуш Каминьский в преддверии памятной даты напомнил гражданам, что, отправляясь на марш, важно помнить, что охраняющие маршрут полицейские сразу после мероприятия поедут на восточную границу страны, которую необходимо усилить из-за миграционного кризиса.

8 ноября многочисленная группа беженцев из Сирии, Ирака и Ирана выдвинулась со стороны Белоруссии к границе с Польшей. Дойдя до границы, мигранты пытались резать проволоку, а также они использовали бревна для того, чтобы прорваться через ограждение. Для устранения дыр, пробитых в заборе, польские военные образовали живой щит.

10 ноября правительство Польши направило Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы из-за ситуации с мигрантами, в которой Варшава обвиняет Минск и Москву.

Кроме того, Германия и Польша заявили, что не в силах самостоятельно совладать с ситуацией на границе, и попросили ЕС оказать помощь в разрешении миграционного кризиса. К России же эти страны не обращались, заявил позднее глава МИД РФ Сергей Лавров.