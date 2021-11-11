Коворкинг и кинозал откроют в библиотеке Рязани

В Рязани в рамках нацпроекта «Культура» ремонтируют библиотеку № 12. После завершения ремонта там появятся коворкинг-зоны, кинозал, детский сектор с игровой зоной и информационный зал.

Ход работ проконтролировала мэр Рязани Елена Сорокина. По ее словам, для учреждения закупили новую мебель, техническое оборудование, приобретаются новые книги для пополнения библиотечного фонда. Художники-дизайнеры работают над оформлением каждой зоны, пишет 62INFO.ru.

В 2022 году в Рязани должны отремонтировать еще три объекта: два филиала централизованной библиотечной системы и центральную детскую библиотеку.