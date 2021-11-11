Уснувший в гробу житель Коми получил условный срок

В Коми молодой человек проник в салон ритуальных услуг и уснул в гробу, в связи с чем Ухтинский горсуд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Свои действия житель Ухты объяснил сильной степенью алкогольного опьянения и желанием согреться. Ущерб от действий юноши составил почти 23 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вину юноша полностью признал, а также принял меры к трудоустройству и возмещению ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с годовым испытательным сроком.

Как сообщала в сентябре пресс-служба МВД по Коми, неизвестный разбил стекла ритуального салона и проник в помещение. Полицейские обнаружили в одном из гробов спящего молодого человека. Нарушителем оказался 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

13 сентября сообщалось, что житель Нижегородской области может быть приговорен к пятилетнему заключению за кражу оград с одного из кладбищ Кстовского района. Следствие установило, что мужчина с подельником приходили на кладбище и снимали металлические ограды, чтобы сдать на металлолом. В общей сложности они похитили до 20 оград.