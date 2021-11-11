Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Президент Чехии принял отставку правительства страны
Мир
На Украине нашли способ заменить российское топливо
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафе за отсутствие знака «Начинающий водитель»
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море
Мир
Два российских Ту-160 провели полет над Белоруссией
Мир
Более половины украинцев выступили за роспуск Верховной рады
Экономика
В России началось оформление электронных сертификатов для льготников

Уснувший в гробу житель Коми получил условный срок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Коми молодой человек проник в салон ритуальных услуг и уснул в гробу, в связи с чем Ухтинский горсуд признал его виновным в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ритуальные слуги: как пара сатанистов из Москвы могла превратиться в убийц
В Госдуме призвали ввести госрегулирование спорного религиозного контента в соцсетях

«Свои действия житель Ухты объяснил сильной степенью алкогольного опьянения и желанием согреться. Ущерб от действий юноши составил почти 23 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вину юноша полностью признал, а также принял меры к трудоустройству и возмещению ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с годовым испытательным сроком.

Как сообщала в сентябре пресс-служба МВД по Коми, неизвестный разбил стекла ритуального салона и проник в помещение. Полицейские обнаружили в одном из гробов спящего молодого человека. Нарушителем оказался 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

13 сентября сообщалось, что житель Нижегородской области может быть приговорен к пятилетнему заключению за кражу оград с одного из кладбищ Кстовского района. Следствие установило, что мужчина с подельником приходили на кладбище и снимали металлические ограды, чтобы сдать на металлолом. В общей сложности они похитили до 20 оград.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021