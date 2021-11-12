Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий правила добычи морских млекопитающих, приближается второе чтение. Введены и другие меры для защиты этих животных. Но в нынешнем виде эти нормы, к сожалению, вряд ли сработают и никак не помешают добывать китов, косаток и других млекопитающих в «культурно-просветительских целях», как это происходит сейчас.

Законопроект, который изучает Госдума, не решит проблемы охраны мест обитания этих животных. Это крайне важно, потому что во многих случаях отсутствие беспокоящих их факторов — вопрос жизни и смерти. Например, моржовую панику могут спровоцировать самые, на первый взгляд, невинные вещи. Услышав незнакомые звуки или учуяв новые для себя запахи, неповоротливые и массивные взрослые моржи могут на лежбище передавить своих сородичей, в том числе детенышей.

Добыча полезных ископаемых, активно развивающийся туризм, транспортная инфраструктура необходимы для благополучия людей и процветания нашей страны. Однако важно, чтобы хозяйственная деятельность человека не приводила к печальным последствиям в дикой природе. Не нужно запрещать все судоходство или весь туризм — достаточно отметить территории, где это недопустимо в период, когда, например, дикие животные обзаводятся потомством, отдыхают или мигрируют. И, конечно, необходимо следить за соблюдением ограничений.

В нашей стране до 2020 года существовал инструмент, который регулировал охрану мест обитаний морских млекопитающих. Приказ Министерства рыбного хозяйства СССР № 349 «Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих» действовал с 1986 года, в июне 2020 он был признан недействующим. Это произошло в рамках так называемой «регуляторной гильотины» — процесса, в ходе которого пересматриваются и/или отсекаются нормативно-правовые акты, устанавливающие излишние требования. Альтернативу приказу №349 пока никто не предложил.

При этом о необходимости серьезных перемен в сфере регулирования охраны морских млекопитающих заговорили еще в 2019 году, до отмены Приказа. Поводом стал скандал с «китовой тюрьмой» в Приморье, о которой узнали не только в России, но и во всем мире. В ходе шумного разбирательства по этому делу официальные лица на самом высоком уровне делали заявления о том, что отлавливать и держать в неволе десятки белух и косаток незаконно. Говорили о необходимости предотвратить повторение такой ситуации, для чего нужно усовершенствовать законодательство об охране и сохранении морских млекопитающих.

В ряд подзаконных актов были внесены изменения: требования к содержанию в неволе морских млекопитающих стали жестче, а условия предоставления права на добычу — строже. В августе 2021 года был установлен запрет на вывоз из Российской Федерации китов, дельфинов и морских свиней.

Вновь избранная Госдума также активно взялась за наведение порядка в сфере добычи, охраны и использования этих животных. 14 октября депутаты приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в два федеральных закона. Проект вводит запрет на промышленный и прибрежный вылов некоторых видов морских млекопитающих. Но это совершенно не равно запрету на их добычу.

Согласно действующему законодательству, добыча водных биоресурсов осуществляется в форме семи видов рыболовства, в числе которых промышленное, рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях и другие. Именно в рамках «учебно-просветительской» категории выделялись квоты на добычу белух и косаток, включая тех, которые были освобождены из «китовой тюрьмы». Запрет промышленного рыболовства никак не помешает и дальше добывать китообразных, дельфинов и другие виды морских млекопитающих — их продолжат отлавливать в «культурно-просветительских целях».

Если законопроект будет принят в первоначальной редакции, возможность добывать китообразных для развлекательной индустрии сохранится. А значит, могут появиться новые «китовые тюрьмы», в особенности учитывая то, что запрет на вывоз морских млекопитающих за пределы РФ временный.

Промышленное рыболовство в отношении китов, дельфинов и морских свиней не осуществлялось в российских водах уже многие годы в соответствии с фактически принятыми Россией в рамках международных договоренностей обязательствами.

Таким образом, предлагаемый законодательный запрет станет формальным закреплением уже давно сложившейся практики.

Введение подобного запрета, несомненно, — нужный, но не самый актуальный на сегодняшний день шаг. И он не изменит условия жизни морских млекопитающих в российских водах.

В вопросах охраны этих животных сейчас важно решить две проблемы: этическую, связанную с тем, что мы готовы считать жестоким обращением с животными, и природоохранную, где на карту поставлены жизни целых популяций. Хочется верить, что парламентарии ко второму чтению предложат действенные меры по борьбе с «китовыми тюрьмами» и уделят должное внимание вопросу разработки правового инструмента для охраны мест обитания морских млекопитающих.

Автор — директор программы WWF России «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования»

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