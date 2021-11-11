Поезд повредил теплотрассу в Рязани и оставил без тепла почти 30 домов

В Рязани десятки жилых домов, детский сад, школа искусств и военная часть остались без отопления из-за крупной коммунальной аварии. Тепловоз зацепил магистральную трубу воздушной теплотрассы.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что в результате аварии была отключена котельная. 27 домов остались без тепла, а 16 — без горячей воды. Последствия аварии сейчас устраняются, точные сроки восстановления теплоснабжения пока не называются, пишет РИА «7 новостей».

Сейчас в Рязани идет дождь со снегом. Температура составляет +2 градуса, а в ночные часы столбики термометров опустятся до 0.