Порядка 600 млн рублей вложат в новый дисконт-центр в Ставрополе

В Ставрополе планируется построить крупный дисконт-центр. Он появится на улице Юго-Западный обход. В проект планируется вложить 600 млн рублей, рассказал глава городской администрации Иван Ульянченко.

Здание уже начали реконструировать. Заработает дисконт-центр «Солнечный» в 2024 году.

В роли продавцов товаров выступят производители и крупные ритейл-операторы. За счет этого, а также за счет минимальной арендной платы стоимость товаров будет ниже, чем в других магазинах, рассказал Ульянченко, чьи слова приводит NewsTracker.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в 2022 году начнут строить уникальный бульвар, который объединит все природно-климатические зоны России.