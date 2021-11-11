Посол РФ в Германии призвал «прогнать бесов» из российско-немецких отношений

У России и Германии имеется много точек соприкосновения в различных сферах, и потому сотрудничество двух стран является очень важным. В связи с этим, учитывая наличие некоторых разногласий, нужно просто «прогнать злых бесов» из российско-немецких отношений. Такое заявление 11 ноября на мероприятии по случаю 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского в Дрездене сделал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«У нас с Германией огромная позитивная повестка дня. Я бы даже сказал, что абсолютно уникально для двусторонних отношений (России) в Европе, когда есть очень много проектов и сфер, где мы смогли найти точки соприкосновения. Мы будем наслаждаться «Бесами» Достоевского и дальше, но мы должны прогнать злых бесов из российско-немецких отношений», — сказал дипломат.

Ранее в четверг премьер-министр федеральной земли ФРГ Саксонии Михаэль Кречмер заявил о том, что новому правительству Германии необходимо продолжать диалог с Россией и инициировать новые проекты. В частности, он подчеркнул необходимость «прекратить игры» вокруг «Северного потока – 2», так как проект является важной стратегической инвестицией.

10 ноября в ФРГ рассказали о планируемой политике Шольца в отношениях с Россией. Так, например, один из кандидатов на пост канцлера Германии социал-демократ Олаф Шольц не будет налаживать с Россией «особые отношения».

8 ноября член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что Москва и Берлин должны попытаться перезагрузить отношения. Для стабилизации взаимодействия есть несколько сфер. Политик напомнил, что, согласно опросу, проведенному Восточным комитетом немецкой экономики, более 60% немцев выступает за сближение с Россией.

В тот же день посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что напряженность в отношениях Москвы и Берлина — неестественное состояние, которое необходимо преодолеть. Интересам народов двух стран, по его словам, отвечают отказ от конфронтации и развитие партнерства.

5 ноября врио канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на сложности в отношениях Евросоюза и России, диалог с Москвой необходим.