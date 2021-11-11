На Украине нашли способ заменить российское топливо

В текущем отопительном сезоне Украина закупила уголь у Польши и США. Об этом 11 ноября рассказал первый заместитель министра энергетики страны Юрий Власенко.

«На сегодняшний день большой объем угля законтрактован в США и Польше. Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана», — сказал он в интервью каналу «Эспрессо».

При этом министр отметил, что Россия якобы препятствует поставкам угля из Казахстана, из-за чего Украина больше рассчитывает на поставки из Польши и США.

«Мы предполагаем, что в отопительный сезон это будет около 2 млн т», — добавил Власенко, говоря об объемах поставок.

Ранее в этот день украинский политолог Дмитрий Корнейчук указал на неправильную экономическую политику Киева, которая привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России.

По его словам, власти Украины не подготовились к отопительному сезону, в связи с чем появилась вынужденная необходимость покупать электричество у Минска, с которым у Киева ухудшились отношения.

10 ноября пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь рассказала, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу выступили с просьбой рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из неподконтрольной властям Украины части региона. По ее словам, республики Донбасса подтвердили готовность рассмотреть просьбу Киева.

За день до этого глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация в стране приведет к обвалу экономики. Он заверил, что ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика основывается на дешевом электричестве.

29 октября руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля на Украину. Он отметил, что это можно сравнить с энергетической войной.

В тот же день в Минэкономразвития РФ прекращение поставок объяснили растущим внутренним спросом в осенне-зимний период.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских добавил, что Украина не заключила новые договоры с российскими угольными компаниями, поэтому и перестанет получать уголь. При этом он указал на то, что в этом вопросе нет политики.