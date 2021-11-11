На Украине заявили о планах построить «интеллектуальную границу» с РФ и Белоруссией

Глава МВД Украины Денис Монастырский после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области заявил, что в стране намерены построить «интеллектуальную границу» с Россией и Белоруссией, потратив на это почти $650 млн. Об этом сообщила 11 ноября пресс-служба государственной пограничной службы.

При этом Монастырский подчеркнул, что осуществить задуманное планируется в ближайшее время.

«Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить «интеллектуальную границу» с Россией и Белоруссией. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд гривен. Эти средства будут выделены из бюджета», — уточнил Монастырский.

Отмечается, что во время своего визита он проверил состояние охраны границы с Белоруссией, а также места дислокации дополнительных сил МВД, где находятся подразделения госпогранслужбы, нацгвардии и нацполиции.

19 октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин отметил, что, если действующая на Украине власть удержится еще какое-то время, страна может перестать существовать в нынешних границах. По его словам, происходит умышленное уничтожение государства.

До этого, 14 октября, норвежский журналист Бьерн Дитлеф Нистад высказал мнение, что Украина находится в состоянии распада, а ее правительство зависимо от руководства США и Евросоюза. Он написал, что Вашингтон и Брюссель «должны заставить украинский режим, который они привели к власти в стране, проводить политику, позволяющую поддерживать российско-украинский диалог, или установить там более конструктивный режим».