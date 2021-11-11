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На Украине отреагировали на видео насильного перевода Саакашвили в больницу

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Обнародованная запись насильного перемещения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремную больницу является подтверждением применения физической силы и нанесения телесных повреждений гражданину Украины. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Видеозапись подтверждает факт пыток и жестокого обращения с Михаилом, что является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

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По ее словам, практика ЕСПЧ свидетельствует, что поведение признается бесчеловечным при достижении даже минимального уровня жестокости, если оно имело целью вызвать у пострадавшего чувство страха, муки и неполноценности.

Денисова призвала комитет ООН против пыток отреагировать на факт жестокого обращения с политиком во время его помещения в исправительное учреждение № 18 в Глдани.

Видео появилось ранее в этот день. На кадрах находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

Саакашвили вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. Один из адвокатов политика Ника Гварамия назвал перевозку экс-президента Грузии тайной, добавив, что инцидент может расцениваться как похищение человека. По его словам, никто из правозащитников или членов семьи политика вовремя не был уведомлен о его состоянии здоровья и месте нахождения.

За день до этого Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета.

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