Приемку не прошли три отремонтированные по нацпроекту дороги в Орле

В Орле приемочная комиссия низко оценила качество нового дорожного полотна и тротуаров на улицах Спивака, Герцена и Авиационной. На них проводился ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчиком работ было ООО «Газресурс». Выполненные работы не позволили принять многочисленные замечания. Так, самой часто встречающейся проблемой стало несоответствие пандусов для маломобильных групп населения ГОСТам.

Также эксперты обнаружили на дорогах «пробелы» в асфальтовом покрытии. У членов комиссии возникли замечания и к бордюрному камню.

Подрядчик должен устранить все недочеты до 15 ноября. После этого специалисты МКУ «Управление коммунальным хозяйством Орла» вновь проведут проверку, сообщает InfoOrel.ru.

Ранее сообщалось, что в Орле до конца года должны дополнительно отремонтировать 22 участка дорог. На эти цели из дорожного фонда региона направят 100 млн рублей.