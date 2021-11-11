В Европарламенте прокомментировали возможные санкции против Минска

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в четверг, 11 ноября, в беседе с «Известиями» объяснил заявления о возможном введении санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей.

«ЕС ищет оправдание. Однако если Беларусь принимает мигрантов с намерением позволить им искать способы нелегального въезда в ЕС, правительство Белоруссии способствует незаконным действиям и извлекает из них выгоду. По этим причинам введение санкций кажется оправданным, даже если Евросоюз действует по иным мотивам», — сказал он.

Говоря о нежелании ЕС пускать к себе беженцев из Белоруссии, Бек отметил, что правительство Германии фактически приглашает этих людей в Европу, но большинство правительств стран Восточной Европы придерживаются иной точки зрения.

Евродепутат напомнил, что в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года временная защита должна быть предоставлена только тем мигрантам, которые прибыли непосредственно из небезопасной страны, где их жизнь на свободе находится под угрозой.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа. Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Накануне Польша направила Белоруссии предупреждение о возможном полном закрытии границы в том случае, если Минск не прекратит «гибридную войну на границе».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 10 ноября подчеркнул, что Евросоюз должен обсудить блокаду полетов в Белоруссию из стран Ближнего Востока. Он добавил, что Польша настаивает на введении санкций в отношении авиакомпаний, в том числе белорусских, которые Варшава считает причастными к перевозке мигрантов.

Также в среду стало известно, что в Брюсселе обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии. Меры также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

По данным погранкомитета Белоруссии на 11 ноября, на границе собралось порядка 2 тыс. мигрантов. Минск категорически отвергает обвинения в создании кризиса, указывая, что именно действия ЕС привели к коллапсу. Кроме того, польская сторона стянула к границе военных, а также оказывает давление на мигрантов, в том числе к ним не допускают представителей гуманитарных организаций и СМИ.