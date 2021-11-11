Актриса Муцениеце предложила наказывать женщин за домогательства

Российская актриса Агата Муцениеце выразила мнение, что женщин необходимо наказывать за проявления харассмента так же, как и мужчин.

Артистка отметила, что в данном вопросе наблюдаются «очень плавающие границы», при этом люди сталкиваются с проблемой домогательств не только в сфере кинематографа.

Однако именно в мире кино тема домогательства освещается публично. Как считает актриса, женщины зачастую предлагают влиятельным мужчинам интимную близость в обмен на роль.

«Почему женщинам разрешено это предлагать и получать за это дивиденды? Тогда и их надо наказывать за то, что они вообще в целом этим пользуются. А они этим пользуются. Страдают невинные, слабые из-за того, что женщине это позволили в какой-то момент», — заявила Муцениеце в эфире шоу «Есть вопросики», запись которого 11 ноября опубликована на YouTube.

Она также поделилась, что в начале карьеры сталкивалась с харассментом. При этом артистка не рассказала подробности.

27 октября «Известия» изучили результаты социологического опроса, показавшего отношение россиян к тем или иным аспектам интимных отношений. В частности, поднималась тема разницы между домогательствами и флиртом. Как показал опрос, 68% считают, если руки партнера находятся в этих зонах даже поверх одежды, это можно воспринимать как харассмент. При этом не все мужчины считают активное сопротивление женщины отказом — 25% мужчин назвали это элементом флирта.

В июле первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запустить женские вагоны в общественном транспорте в России. По его мнению, это должно обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова указала на то, что данная инициатива является не самой своевременной и полезной, важнее провести модернизацию транспорта.

Как сообщалось в апреле, почти каждый десятый мужчина в России сталкивается с домогательствами на работе. Чаще всего с харассментом сталкиваются мужчины в Пензенской (8%), Волгоградской (7%) и Челябинской (7%) областях.