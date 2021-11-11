Путин посетил музейный центр «Московский дом Достоевского»

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 11 ноября, посетил открывающийся музейный центр «Московский дом Достоевского» в день 200-летия со дня рождения писателя.

Глава государства осмотрел мемориальную и историко-литературную экспозицию, посвященную основным событиям жизни писателя. Кроме того, глава Минкультуры Ольга Любимова провела президенту экскурсию по залам и рассказала о жизни Достоевского.

Она пояснила, в частности, что роман «Игрок» был написан за 26 дней. Также министр добавила про вторую жену писателя, благодаря которой сохранились многие экспонаты.

«Он контракт подписал не очень удачный, который заставлял его работать быстро», — заметил Путин по ходу экскурсии.

По окончании осмотра музея президент оставил запись в книге почетных гостей.

«Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф.М. Достоевском — гениальном мыслителе и патриоте России», — написал он.

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Достоевского. Открытие обновленного «Московского дома Достоевского» было решено приурочить к этой дате. Музейный центр расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество писателя.

Ранее музей-квартира Достоевского занимала только первый этаж, однако в 2019 году всё здание флигеля было передано Государственному музею истории российской литературы имени В.И. Даля, в состав которого входит музейный центр.

Достоевский является сегодня одним из самых читаемых писателей мира, свидетельствуют данные ЮНЕСКО. Его произведения оказали значительное влияние на мировую литературу и были переведены более чем на 170 языков.

Российский лидер в 2016 году заявлял, что Достоевский является одним из величайших российских писателей. По его словам, чрезвычайно интересно, как автор описал евразийский вектор российской политики.

Многие главы государств ранее высказывали восхищение произведениями российских писателей. Так, президент Эстонии Алар Карис отметил ценность произведений Достоевского для мировой культуры.