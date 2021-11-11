Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции в Средиземноморье
Общество
Синоптик предупредил москвичей о снегопадах и морозе
Мир
В лагере мигрантов на белорусско-польской границе произошла давка
Общество
В ГД поддержали идею введения QR-кодов в транспорте и магазинах
Мир
РФ выступила за признание COVID-сертификатов без привязки к препаратам
Экономика
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год
Мир
Цена на газ выросла после угроз Лукашенко перекрыть газопровод в ЕС
Наука
На британском острове найдены останки динозавра с редким луковицеобразным носом
Армия
Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Великобритании возле Крыма
Общество
QR-коды будут требовать в городском и пригородном транспорте в Татарстане

Два российских Ту-160 провели полет над Белоруссией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два Ту-160 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, было отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС. Об этом 11 ноября сообщили в Минобороны России.

«Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии.
Поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство. При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета»,— сообщили в военном ведомстве.

Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели более
3 тыс. км.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021