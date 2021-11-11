Два российских Ту-160 провели полет над Белоруссией

Два Ту-160 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, было отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС. Об этом 11 ноября сообщили в Минобороны России.

«Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии.

Поставленную задачу летчики выполнили успешно, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство. При этом отмечается высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей на протяжении всего полета»,— сообщили в военном ведомстве.

Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели более

3 тыс. км.

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