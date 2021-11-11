Концертный директор Серова рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 певца

Самочувствие певца Александра Серова, госпитализированного с COVID-19, хорошее, его скоро выпишут. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил концертный директор артиста Александр Федорков.

«Почти всё восстановилось, немножко остались всякие мелочи, не связанные с коронавирусом. Поэтому, раз человек уже оказался в больнице, надо долечить. Я думаю, что скоро [выпишут], неделя, может. Он хорошо себя чувствует», — приводит «Москва 24» слова Федоркова.

Об экстренной госпитализации певца стало известно 9 октября. Его доставили в московскую больницу с COVID-19 и пневмонией.

21 октября сообщалось, что в состоянии Серова наблюдается положительная динамика, исполнителя перевели в обычную палату. А уже 8 ноября стало известно, что артист вернулся к работе.

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