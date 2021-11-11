Финансовую помощь получат от властей фуд-корты Петербурга

Власти Санкт-Петербурга выделят фуд-кортам и фуд-плейсам более 35 млн рублей в качестве субсидий на выплату зарплаты сотрудникам. Соответствующий проект постановления правительства направлен на антикоррупционную экспертизу.

Поддержку от городских властей получат все предприятия общепита подобного типа за исключением тех, что расположены на территории вокзалов, в аэропортах и на АЗС. Субсидии предназначены для помощи кафе, пострадавшим от COVID-ограничений.

Помимо фуд-кортов, финансовую помощь на выплату зарплат получат 13 городских общественных бань, сообщает телеканал «78».

9 ноября сообщалось, что в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Кроме того, неработающим петербуржцам старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию, ограничили доступ к заведениям общественного питания и ряду услуг.