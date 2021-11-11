Японские ученые рассказали о влиянии пандемии на психику

Психическое состояние людей ухудшилось из-за пандемии коронавируса. К такому выводу пришли японские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry в четверг, 11 ноября.

По словам исследователей, тяжелее всего люди переживает социальную изоляцию. Также ученые отмечают, что женщины в психологическом плане тяжелее переносят пандемию, чем мужчины.

В исследовании приняло участие 2274 человека. Оно стартовало еще накануне пандемии. Эксперимент повторялся трижды и после ее начала. Респондентам нужно было ответить на вопросы о психиатрических симптомах, которые потом были разделены на четыре группы: депрессия, алкоголь, социальная изоляция и общее психиатрическое бремя.

В результате японские ученые пришли к выводу, что все симптомы, кроме проблем с алкоголем, усугубились за период пандемии, передает НСН.

«Причем если общее психиатрическое бремя и депрессия достигли пика вскоре после начала пандемии, а затем несколько снизились, то симптомы, связанные с социальной изоляцией, продолжали неуклонно ухудшаться», — говорится в исследовании.

Ученые считают, что тяжелые психологические последствия пандемии связанны именно с этим. По их мнению, интернет-зависимость и социальная тревога, появившиеся в результате эпидемии, приводят к социальной изоляции, которая, в свою очередь, также способствует социальной тревоге и интернет-зависимости. Исследователи отмечают, что «разорвать этот порочный круг» может только живое общение.

Ранее, 16 октября, врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что одним из последствий коронавируса может стать депрессия. При этом она пояснила, что депрессивное состояние после COVID-19 может возникать не только как реакция организма на болезнь, но и как ответ на вызванный пандемией стресс.

11 октября психолог Павел Жавнеров заявил, что короновирус является «мировым стрессом», информация о болезни может вызвать тревожно-депрессивное расстройство. По его словам, первыми симптомами депрессии на фоне коронавируса являются неприятные ощущения в теле, проблемы со сном, аппетитом и утомляемость.

В конце сентября заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, член исполкома Российского общества психиатров, профессор Наталия Петрова рассказала об особенностях постковидной депрессии. Она пояснила, что у тех, кто перенес сложную форму COVID-19, подвергся интенсивной терапии и прошел реанимацию, часто диагностируются тревожные, депрессивные расстройства со значительной соматогенной астенией. Частота таких расстройств может достигать 40% случаев, добавила эксперт.

В России за минувшие сутки выявили 40 759 новых случаев COVID-19, сообщает телеканал «360». Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (6240), Санкт-Петербурге (3230) и Подмосковье (2617).

За прошедшие 24 часа зафиксировано 1237 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 33 156 граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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