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Названы самые необычные вакансии в России осенью

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Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил осенний рейтинг самых необычных предложений о работе в России. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

Так, в Москве ищут врача-флеболога, которому готовы платить от 100 тыс. рублей ежемесячно. От соискателя требуется высшее медицинское образование и действующий сертификат по специальности «сосудистая хирургия». Работник будет вести амбулаторный прием пациентов, назначать и вести лечение.

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В Екатеринбурге требуется грохотовщик для вахтовой работы. Соискатель должен иметь опыт работы не менее года и удостоверение специалиста от третьего разряда. Грохотовщих должен выполнять контроль за качеством горной массы и равномерной загрузкой дробилок, проверять разгрузочные щели дробилок и регулировать их. Компания рассматривает возможность трудоустройства по совместительству, а также предоставляет сотрудникам жилье и компенсирует проезд.

В топ необычных профессий также вошел аппаратчик ферментации, которого ищут в Новосибирской области. Кандидат должен иметь среднее профессиональное образование, владеть навыком работы на оборудовании и знать технические параметры используемой аппаратуры. Аппаратчик ферментации будет вести технологический процесс, отбирать пробы, подготавливать оборудование и заполнять рабочую документацию.

На завод в Санкт-Петербурге ищут термиста, который будет заниматься термической обработкой сложных деталей из углеродистых и легированных сталей в соляных ваннах, камерных печах и на установках ТВЧ.

Также в список необычных профессий попал стеклодув. Такого специалиста ждут на московском производстве приборов для потенциометрических измерений. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь среднее профессиональное образование и опыт работы со стеклом не менее года, а также желание обучаться.

В Приморском крае ищут рефмеханика на рыболовное судно, которому готовы платить от 160 тыс. рублей. От соискателя требуется удостоверение личности моряка, мореходная книжка, заграничный паспорт, свидетельства БЖС и ОСПС. В обязанности сотрудника входит обеспечение технической исправности холодильных установок и систем кондиционирования воздуха.

Список необычных профессий осени замыкает рефлексотерапевт, которого ждут в медицинский центр в Москве. Кандидату необходимо иметь высшее медицинское образование, опыт работы не менее трех лет и действующий сертификат по специальности «рефлексотерапия». Специалист будет вести амбулаторный прием пациентов, назначать лечение, проводить классическую иглорефлексотерапию и вести медицинскую документацию.

Ранее аналитики «Работа.ру» составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансии на удаленке в ноябре. Так, вакансия бэк-энд-разработчика стала одной из самых высокооплачиваемых на удаленной работе — такому специалисту предлагается до 300 тыс. рублей в месяц. Также в рейтинг попала вакансия менеджера активных продаж, который может получать до 180 тыс. рублей в месяц.

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