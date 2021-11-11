Прямой эфир
Общество
«Аэрофлот» выразил готовность ввести QR-коды для полетов
Мир
Президент Чехии принял отставку правительства страны
Мир
На Украине нашли способ заменить российское топливо
Авто
В ГИБДД напомнили о штрафе за отсутствие знака «Начинающий водитель»
Мир
Министр обороны Латвии заявил об отказе в приеме мигрантов из Белоруссии
Мир
В Германии заявили о необходимости диалога с Россией
Мир
В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море
Мир
Два российских Ту-160 провели полет над Белоруссией
Мир
Более половины украинцев выступили за роспуск Верховной рады
Экономика
В России началось оформление электронных сертификатов для льготников

Актрису Малявину тайно похоронили на Троекуровском кладбище

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженную артистку РФ, звезду фильма «Иваново детство» Валентину Малявину похоронили на Троекуровском кладбище без принятых в таких случаях прощаний и почестей. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров.

Василий великий: почему Ливанов для нас — больше, чем просто актер
Лучший Шерлок Холмс всех времен празднует юбилей

«Памяти Валентины Малявиной, актрисы и музы… Скончалась 30 октября. Похороны прошли без огласки», — написал он в Facebook.

Дату похорон он не сообщил.

О смерти Малявиной стало известно 10 ноября. Актриса скончалась 30 октября на 81-м году жизни.

Бывший муж актрисы, звезда картины «Ты у меня одна» Александр Збруев заявил, что жизнь его первой супруги закончилась трагически.

Он отметил, что последние годы артистка провела в доме престарелых, где за ней ухаживали. По его словам, Малявина страдала рядом заболеваний.

В кинобиографии Малявиной 42 фильма. Роли, созданные актрисой в картинах «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны», вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021