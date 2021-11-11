Актрису Малявину тайно похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку РФ, звезду фильма «Иваново детство» Валентину Малявину похоронили на Троекуровском кладбище без принятых в таких случаях прощаний и почестей. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров.

«Памяти Валентины Малявиной, актрисы и музы… Скончалась 30 октября. Похороны прошли без огласки», — написал он в Facebook.

Дату похорон он не сообщил.

О смерти Малявиной стало известно 10 ноября. Актриса скончалась 30 октября на 81-м году жизни.

Бывший муж актрисы, звезда картины «Ты у меня одна» Александр Збруев заявил, что жизнь его первой супруги закончилась трагически.

Он отметил, что последние годы артистка провела в доме престарелых, где за ней ухаживали. По его словам, Малявина страдала рядом заболеваний.

В кинобиографии Малявиной 42 фильма. Роли, созданные актрисой в картинах «Дневные поезда», «Подсолнух», «Король-олень», «Осенние соблазны», вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.