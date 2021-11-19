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В Москве пройдет международная конференция по борьбе с ксенофобией

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22-23 ноября 2021 года в столичном отеле Radisson Collection (гостиница «Украина») пройдет Третья Московская международная конференция по противодействию ксенофобии, антисемитизму и расизму «Защитим будущее». Впервые она будет проводиться в комбинированном формате - очном и онлайн.

Конференцию организует Российский еврейский конгресс при поддержке МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей РФ, правительства Москвы. Партнерами выступают Всемирный еврейский конгресс, Фонд «Генезис», ПАО «Сбербанк России», Международный Центр изучения и преподавания истории Холокоста и геноцидов РГГУ.

Это единственная международная конференция по борьбе с ксенофобией, антисемитизмом и другими видам нетерпимости, которая проводится на постсоветском пространстве, и одна из ведущих подобных площадок в мире.

Свое участие в этом представительном международном форуме уже подтвердили президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, Верховный Комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрат Абдрахманов, специальный представитель ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю Бейкер, генеральный директор ЮНЕСКО в 2009-2017 гг. Ирина Бокова, комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства ЕС Вера Йоурова, руководитель религиозных исследований Исследовательского центра им. Пью Алан Куперман, почётный профессор демографии Института современного еврейства им. Авраама Хармана Серджио Делла Пергола, глава Ассоциации еврейских музеев Европы Эмиль Шрайвер, министр по делам диаспор Государства Израиль Нахман Шай, спецпредставитель главы ОБСЕ по исламофобии Мехмет Пачаджи, председатель комиссии ЮНЕСКО по предотвращению геноцида, директор Центра по изучению геноцида и прав человека Алекс Хинтон, основатель Музея "Пересечение цивилизаций", бывший член Национального Совета Дубаи Ахмед Аль Мансури и многие другие.

В условиях продолжающейся в мире пандемии приезд первых лиц международных организаций, экспертов мирового уровня по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии, безусловно, является серьезным успехом и большим общественным событием.

В числе российских участников: директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, глава СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев, историк Геннадий Костырченко, муфтий Альбир Крганов, директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак, писатель Людмила Улицкая и многие другие.

Конференция пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм, все участники до входа на мероприятие будут проходить экспресс-тестирование на Covid.

«Это будет уже третья конференция, а значит, мы можем говорить о том, что этот проект стал системным и регулярным, - говорит президент РЕК Юрий Каннер. - Московская конференция признана мировым экспертным сообществом - в этот раз, несмотря на пандемию, на наше приглашение участвовать откликнулись представители из 40 стран (в 2018 году было 35 стран). Программа конференции была существенно расширена и охватывает актуальные вызовы современности. Так, впервые будет проведен круглый стол по исламофобии; круглый стол меценатов и филантропов, финансирующих проекты по противодействию ксенофобии; секция, посвященная сетевым многопользовательским онлайн-играм; форум музеев, работающих по тематике конференции, из 12 стран мира».

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