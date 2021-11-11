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В России началось оформление электронных сертификатов для льготников

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В России заработали электронные сертификаты — «окрашенные деньги» — для льготных категорий граждан, направленные на облегчение покупки товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда, курирующего программу, в четверг, 11 ноября.

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Нововведение затрагивает граждан с инвалидностью и ветеранов. Речь идет о новом платежном инструменте, с помощью которого льготники получают возможность оплачивать ряд товаров и услуг. Сейчас это касается технических средств реабилитации, которые россияне приобретают на свои деньги, а потом получают компенсацию из бюджета.

Право на получение таких выплат имеют около 1,5 млн человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минтруд. В 2021 году им выделили около 34 млрд рублей, в 2022-м сумма превысит 39 млрд рублей.

Как рассказали в ведомстве, позднее электронные сертификаты будут применять по широкому кругу адресных выплат.

Документ можно оформить через портал госуслуг и использовать его для оплаты товаров из категории, на которую он выдан. Деньги перечисляются на карту «Мир». Воспользоваться ими можно в специальных магазинах, подключенных к программе. Пока речь идет о единичных участниках рынка, но их список планируется расширить.

На данный момент к системе подключены два банка — «Центр-Инвест» и Альфа-банк. В Минтруде ожидают, что к 1 апреля следующего года число подключенных к программе банков увеличится до семи. На Ozon уже совершена первая покупка с помощью сертификата.

Правительство утвердило систему электронных сертификатов для льготников 24 апреля. Сервис заработал в октябре. Он взаимодействует с Единой государственной информационной системой социального обеспечения (ЕГИССО), где уже есть сведения о праве граждан на те или иные виды помощи.

В феврале кабмин упростил правила получения средств реабилитации для инвалидов. Теперь они смогут получать некоторые меры соцподдержки и средства реабилитации не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания.

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