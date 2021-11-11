В Приднестровье высказались за прямые расчеты с «Газпромом» за топливо

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский высказался за прямые расчеты с «Газпромом» за потребленное топливо. Об этом он заявил в четверг, 11 ноября, на пресс-конференции, отвечая на вопрос о долге непризнанной республики за газ, который превысил $7 млрд.

«Молдова должна легализовать эти отношения и подтвердить нашу возможность расчетов напрямую с Россией. Поэтому мы обратились к премьер-министру Молдовы (Наталья Гаврилица — Ред.) с просьбой выдать нам лицензию на формирование своих отношений напрямую с «Газпромом». Ждем результатов», — заявил Красносельский.

Накануне председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков заявил «Известиям», что цена в $430 за 1 тыс. куб. м газа, о которой говорит Молдавия, ниже текущих европейских рыночных цен, но выше тех, по которым ранее Кишинев покупал этот ресурс. По его словам, наверняка это цена со скидкой, которую Россия дала в ответ на «определенные шаги» Молдавии по улучшению двусторонних социально-экономических отношений.

Согласно расчетам молдавской компании, закупочная цена на голубое топливо составляет около $430, или 7699 леев, за 1 тыс. кубометров. В тарифах учли курс доллара США — 17,9 лея за $1.

9 ноября сообщалось, что новый тариф на природный газ в Молдавию для конечных потребителей вырос в два раза. Тарифы на газ повысились из-за роста закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом». В результате увеличения закупочной цены Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло решение об увеличении тарифа на природный газ с 4,3 до 11,08 лея за один куб. м.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским газовым холдингом. Молдавский президент Майя Санду говорила, что страна довольна продлением контракта и газовый кризис в Кишиневе закончился с подписанием соглашения.

Как заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан на пресс-конференции 10 ноября, Кишиневу может не хватить денег, чтобы оплатить исторический долг перед «Газпромом». В начале месяца премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти страны не собираются закрывать долг Приднестровской республики перед «Газпромом», а этот вопрос может быть решен только в международном суде.